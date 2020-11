GF Vip, Dayane Mello: “I concorrenti stanno impazzendo, io godo”

La concorrente è pronta a divertirsi, guardando i suoi compagni che iniziano a mostrare dei momenti di cedimento.

Quando Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello Vip è pronto ad andare avanti fino a febbraio 2021, i concorrenti hanno avuto delle reazioni molto diverse. Dayane Mello, per esempio, ha avuto un momento di sconforto, ma si è subito ripresa e ora è disposta a continuare il gioco.

Dayane: “Tutti i giocatori sono deboli, stanno impazzendo. E ii godo e mi diverto perché sto da dio”.#GFVIP pic.twitter.com/mZRPSIcfat — Roberto Mallò (@robymallo) November 27, 2020

Le confessioni di Dayane Mello

Ora che il momento di crisi è passato, Dayane Mello sta studiando attentamente il comportamento degli altri giocatori, come ha confessato all’amica Adua Del Vesco.

La modella ha spiegato di non provare simpatia nei confronti di Stefania Orlando. “Di Stefania te l’ho sempre detto. (…) Dopo due mesi e mezzi tu non ti rendi conto di che genere di persona è, oppure non c’entra proprio con la mia personalità, capisci? Io non ci riesco. E’ arrivato un momento che solo la sua voce mi dà fastidio, che io non sopporto la sua voce, il suo atteggiamento. Non vedo la verità in questa donna” ha spiegato la Mello, convinta che la conduttrice sia una persona falsa.

Qualche giorno fa la modella aveva espresso la sua volontà di voler lasciare il programma entro il 4 dicembre, per poter trascorrere le feste con la figlia Sofia. Dayane Mello sembra aver cambiato idea ed essere disposta a giocare fino in fondo, osservando con attenzione l’atteggiamento dei suoi compagni, che sembrano essere particolarmente esasperati per l’idea di dover trascorrere altri mesi nella Casa. “Adesso c’è un’atmosfera strana perché i giocatori sono deboli.

Sono tutti deboli. Stanno impazzendo, capisci? E io godo, io mi diverto perché io sto benissimo. Sto da Dio. Non c’è più gioco, capito? Non c’è più gioco” ha dichiarato la modella.