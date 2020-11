GF Vip, la Gregoraci svela quando lascerà la Casa

La concorrente ha annunciato la data esatta in cui lascerà la Casa del Grande Fratello Vip.

L’annuncio di Alfonso Signorini ai concorrenti, in cui ha spiegato che il Grande Fratello Vip continuerà fino a febbraio 2021, ha sconvolto molti concorrenti. A prenderla male è stata soprattutto Elisabetta Gregoraci, che ha subito dichiarato di voler lasciare la Casa per trascorrere le feste insieme a suo figlio.

La concorrente ha svelato per sbaglio la data in cui uscirà.

Le parole della Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip, ha svelato per sbaglio a Pierpaolo Petrelli quando dovrà abbandonare la Casa.

La showgirl ha ufficialmente preso la sua decisione, spinta dalla forte nostalgia per il figlio Nathan Falco e dalla voglia di trascorrere il Natale insieme a lui. La donna si è scontrata con Petrelli, insospettita dal suo legame con Giulia Salemi. La Gregoraci lo ha accusato di non aver mai provato un vero interesse nei suoi confronti. “Ha il terrore che lei possa passare per quella che fa star male.

Poi mi fa: ‘Il tuo è stato un innamoramento finto’, bella hai sbagliato persona perché io sono stato un libro aperto. Vuoi solo amicizia? E allora comportati da amica, che vuoi da me?” ha dichiarato l’ex velino, parlando con gli altri concorrenti.

La Gregoraci, alla fine della giornata, ha provato a far pace con Pierpaolo, spiegando di desiderare un bel rapporto fino al giorno della sua uscita. “Magari esco e neanche ci parliamo, è un po’ triste.

Lo sai che vado via, è un peccato finirla così. Io sono venuta a parlare, volevo fare pace, poi stamattina eri di nuovo in….ato. Si parla, non sono cose gravi. Si risolve tutto nella vita. Le cose si affrontano. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Volevo sistemare le cose, ma eri arrabbiato. Parli con tutti e non parli con me. Ci sono rimasta male” ha spiegato la showgirl.

Il ragazzo l’ha abbracciata, spiegandole che era di cattivo umore ma che non gli piace litigare. Alla fine la Gregoraci ha svelato per sbaglio la data in cui lascerà il GF Vip. “Sono qui per gli ultimi giorni – ha affermato -. Godiamocela. Io il 7 dicembre vado via. Se non il 4 dicembre, vado via il 7. Sono seria. Domani faccio le telefonate. Mi piacerebbe chiudere il cerchio bene. Poi, come vuoi tu. Non parlarci mi sembra un po’ esagerato” ha dichiarato.