Cristiano Malgioglio tornerà nella casa del Gf Vip, ma vuole dare un consiglio al conduttore Alfonso Signorini.

Cristiano Malgioglio lunedì 30 novembre entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante in questi giorni abbia avuto alcuni pensieri contrastanti a riguardo, l’autore musicale alla fine ha accettato la proposta di Alfonso Signorini. Lo ha annunciato sui social.

Il messaggio di Malgioglio

“Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedì prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello Vip”, ha scritto Cristiano Malgioglio.

E il settantacinquenne ha spiegato anche le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa scelta. “Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. ‘La vida es un Carnaval’ cantava la mia adorata Celia Cruz, bisogna sorridere anche se si è tristi.

Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio”.

Poi un piccolo avvertimento al conduttore nonché amico Alfonso Signorini in vista delle puntate. “Consiglio di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip, perché io non sono né luno e nell’altro. Sono uno di voi. La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento così incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo…

Vi amo”, ha concluso.