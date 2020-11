GF Vip, scherzo a Giacomo Urtis: la reazione

La reazione del concorrente allo scherzo è stata tutta da ridere.

Da quando Giacomo Urtis è entrato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non sono mancate le risate. Il concorrente è sicuramente una grande scoperta e sta conquistando il pubblico, nonostante non sia ancora una presenza ufficiale. Il chirurgo sta facendo un percorso bellissimo e lo ha dimostrato con la divertentissima reazione allo scherzo che gli hanno fatto i compagni.

LO SCHERZO DEL TOPO A GIACOMO URTIS #gfvip pic.twitter.com/sFRlgQhJQC — 🚀- esteem IT (@esteemitalia) November 28, 2020

Scherzo a Giacomo Urtis

Durante la serata di venerdì 27 novembre 2020, Giacomo Urtis è stato preso di mira dai suoi compagni, che gli hanno organizzato uno scherzo davvero molto divertente.

La sua reazione ha fatto immediatamente il giro del web. Dopo l’incontro a sorpresa con Alfonso Signorini, i vipponi avevano una gran voglia di giocare e hanno deciso che la vittima del loro scherzo sarebbe stato il chirurgo, che si è integrato perfettamente all’interno del gruppo. I concorrenti, mentre erano nella stanza blu con Giacomo Urtis, hanno nascosto un topo finto nel suo letto.

Tutti si stavano preparando per andare a dormire, ma attendevano di vedere la reazione di Urtis una volta sotto le coperte.

Il chirurgo si è sdraiato senza dire nulla, poi ha sentito che nel letto c’era qualcosa e ha iniziato ad urlare come un matto, scendendo dal letto e saltellando per la casa. Una reazione davvero esilarante per tutti gli altri concorrenti. Tutti sono scoppiati in una grassa risata e il video è stato apprezzato moltissimo dagli utenti del web. Questa volta lo scherzo è stato decisamente perfetto. La vittima ci è cascata e il momento è stato incredibilmente divertente anche per il pubblico a casa.