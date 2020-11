The Voice Senior, si esibisce la mamma di Luca Vismara

La mamma dell'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha cantato una canzone di Elettra Lamborghini.

Venerdì 27 novembre 2020 è iniziata ufficialmente la prima edizione di The Voice Senior, nuovo format del talent show, condotto da Antonella Clerici. Per la prima volta si mettono in gioco gli over 60. Nel corso della puntata ci sono state tante emozioni e tanti colpi di scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vismara (@lucavismara)

Mamma di Luca Vismara

Sono stati tanti gli artisti over 60 che si sono esibiti sul palco di The Voice Senior. Tra questi c’è stata anche la mamma di un ex protagonista di Amici di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Luca Vismara, che ha partecipato alla diciassettesima edizione del talent show di Canale 5. Il ragazzo ha sempre dichiarato di essere figlio d’arte e dopo aver visto la sua mamma sul palco di The Voice Senior, tutti hanno capito perché. Viviana Stucchi è famosa per aver vinto Lo Zecchino d’Oro nel 1964 con il brano “Il Pulcino Ballerino“. In molti si sono ricordati di lei anche perché aveva fatto una sorpresa a suo figlio durante la finale de L’Isola dei Famosi.

Viviana Stucchi ha deciso che è arrivato il momento di rimettersi nuovamente in gioco e spera di poterlo fare proprio sul palco di The Voice Senior. La donna si è presentata davanti ai giudici e si è esibita cantando un brano molto particolare, ovvero Musica (E il resto scompare) di Elettra Lamborghini. La mamma di Luca Vismara, con la sua esibizione, è riuscita a conquistare i giudici, ottenendo tre ben tre si. Tutti i coach, tranne Gigi D’Alessio, si sono girati e la donna ha deciso di entrare a far parte del team di Clementino.