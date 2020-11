The Voice Senior, la Rai censura Elettra Lamborghini

Il tutorial di Elettra Lamborghini è stato censurato, dopo la polemica nata dal servizio di Detto Fatto.

La Rai in questi giorni è stata la protagonista indiscussa di un’accesa polemica, causata da un tutorial su come fare la spesa in modo sexy e provocante, andato in onda a Detto Fatto. Le critiche hanno spinto la Rai a valutare meglio ciò che va in onda sui suoi canali e questo ha penalizzato The Voice Senior.

La censura di Elettra Lamborghini

The Voice Senior ha pagato le conseguenze di ciò che è accaduto dopo lo scandalo della spesa sexy a Detto Fatto. Il nuovo programma condotto da Antonella Clerici su Rai1, che porta sul palco artisti over 60, aveva preparato un divertente siparietto con protagonista Elettra Lamborghini. Secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, però, l’ad Fabrizio Salini avrebbe ordinato di tagliare completamente quel pezzo di registrazione, probabilmente perché in Rai l’attenzione è altissima e non c’è spazio per commettere un altro errore.

Nel pezzo tagliato della trasmissione, Elettra Lamborghini saliva sul palcoscenico con Antonella Clerici, una concorrente di 60 anni e le due giurate, Loredana Bertè e Jasmine Carrisi, per una vera e propria lezione di twerking, ballo famoso per essere sessualmente provocante. Si trattava di un siparietto molto divertente, ma hanno deciso che in questo momento era meglio eliminarlo, dopo lo scivolone a Detto Fatto. In Rai la paura di sbagliare ancora è molto forte e c’è chi parla di un clima da caccia alle streghe.

Questa scelta improvvisa ha messo in difficoltà anche i tecnici, che in poco tempo hanno dovuto eliminare una parte di puntata. Se non fossero riusciti a tagliare questa parte in tempo, il programma non sarebbe andato in onda.