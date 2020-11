La scenetta comica con lo scherzo di Fedez al piccolo Leone è stata pubblicata su Instagram.

Gli scherzi di Fedez e Chiara Ferragni al piccolo Leone sono ormai all’ordine del giorno. Il cantante e l’influencer amano condividerli sui social network, ma spesso le reazioni del bambino non sono esattamente divertenti. Nell’ultimo siparietto diffuso su Instagram il piccolo è rimasto terrorizzato da un pupazzo mostratogli a sorpresa dal papà.

Lo scherzo di Fedez a Leone

Fedez, come mostra il video pubblicato nelle storie di Instagram, si è nascosto dietro ad un mobile. Quando Leone è arrivato di corsa ha tirato fuori, a sorpresa, un pupazzo di un drago verde. Il piccolo di casa è rimasto sconvolto per qualche secondo, ma subito dopo è apparso sul suo volto uno straordinario sorriso. Ha visto che l’autore dello scherzo era il suo papà. La reazione del bambino, vista al rallentatore, è però davvero esilarante.

“Mi sono sentito in colpa“, ha ammesso il cantante.

Pochi istanti dopo, tuttavia, tutto è tornato alla normalità. I genitori ed il piccolo Leone hanno ripreso a giocare in serenità. Nelle ultime storie si vede il bambino trascinare un passeggino con dentro un bambolotto. Anche lui si sta preparando all’arrivo della sorellina. Chiara Ferragni, infatti, partorirà in primavera. Intanto il primogenito bacia la pancia, ancora di dimensioni ridotte, della mamma. Non vede l’ora di tenere tra le braccia la nascitura, di cui ancora non si conosce il nome.