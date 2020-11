La concorrente, senza rendersene conto, ha mostrato il seno all'interno del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip è sempre ricco di colpi di scena. Dopo aver appreso che tornerà il doppio appuntamento settimanale, i concorrenti in casa devono ancora riprendersi per il prolungamento del reality. Intanto, i telespettatori che guardano la diretta quotidiana, si sono ritrovati davanti ad una scena da censurare che ha visto come protagonista Giulia Salemi.

Giulia Salemi fuori di seno

Giulia Salemi, che è tornata a grande richiesta al Grande Fratello Vip, è molto amata dal pubblico e sa sempre come far parlare di se stessa. L’influencer ha avuto un piccolo incidente a luci rosse, che non è certamente passato inosservato e che il pubblico ha subito notato.

I suoi fan hanno chiesto a gran voce di non rendere pubblico il video di quelle immagini, nel tentativo di difenderla dalla diffusione sul web. Sono sicuri che una volta uscita dalla Casa potrebbe rimanerci molto male nel vedere che quelle immagini hanno fatto il giro dei social network. Ma cosa è accaduto esattamente?

La Salemi, che ha avuto degli scontri con Elisabetta Gregoraci, mentre si toglieva la maglietta non si è resa conto che il suo reggiseno è sceso completamente.

Per diversi secondi, quindi, le telecamere hanno ripreso la ragazza completamente a seno scoperto. La regia, appena se ne è accorta, ha cambiato l’inquadratura, ma ormai moltissimi telespettatori avevano già visto la scena e la stavano già commentando sui social network. Gli utenti hanno richiesto di non condividere le foto dei Giulia Salemi con il seno di fuori, in quanto si è trattato di un semplice incidente.

stavo guardando così tranquillamente il gfvip quando all’improvviso mi sono trovata davanti le tette di giulia salemi #GFVIP — ً (@otbhar) November 29, 2020