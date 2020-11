A partire dalla prossima settimana il Grande Fratello Vip torna in onda con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì.

A partire dalla prossima settimana il Grande Fratello Vip torna in onda con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì. In base alle ultime indiscrezioni, quindi, Mediaset avrebbe deciso di cambiare nuovamente programmazione.

GF Vip torna al doppio appuntamento

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata fin da subito con due appuntamenti settimanali, ovvero il lunedì e il venerdì. Ultimamente, però, Mediaset aveva deciso di togliere il secondo appuntamento settimanale del venerdì, per mandare in onda la fiction Il Silenzio dell’Acqua 2.

La prima puntata della fiction, andata in onda venerdì 27 novembre, però, non ha dato i risultato sperati, ottenendo uno share pari all’11,4%, ovvero circa la metà di quello registrato da The Voice Senior.

Proprio per questo motivo, in base a quanto riportato da Dagospia e Tv Blog, Mediaset avrebbe deciso di spostare la messa in onda de Il Silenzio dell’Acqua 2 in un altro slot, ricollocando al venerdì il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Il doppio appuntamento dovrebbe tornare già dalla prossima settimana con due puntate, la prima in onda lunedì 30 novembre e la seconda venerdì 4 dicembre.

Una scelta che sarebbe dettata dal fatto di voler contrastare, in termini di ascolti, il successo registrato dalla prima puntata di The Voice Senior, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici, su Rai Uno. In seguito a questa decisione, pertanto, dovrebbero saltare le puntate del GF Vip previste per i sabato di dicembre, il 12 e il 19.