Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 30 novembre al 6 dicembre 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 30 novembre al 6 dicembre 2020: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 novembre al 6 dicembre

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Gemelli, Scorpione e Sagittario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Marte transita nel segno e invita alla ribellione. Da metà dicembre potrebbe esserci un’occasione importante che permetterà un recupero o un cambiamento. Quanto alla vita professionale non mancheranno soddisfazioni e si sta per concludere un biennio di grande difficoltà.

Toro

Questo è un periodo di stanchezza che bisogna tenere sotto controllo: ci saranno dunque perplessità soprattutto per le nuove relazioni che non danno affidamento.

Quanto alle coppie, il recupero sperato ci sarà ma solo se non si è eccessivamente gelosi.

Gemelli

C’è stato un momento di rilancio nella propria vita sentimentale anche se ciò è costato un cambiamento di rotta. Quanto alla vita lavorativa non mancheranno successo e fortuna così come cambi di ufficio, nuovi progetti e buone opportunità.

Cancro

Il consiglio è quello di non sottovalutare gli incontri di questo periodo dato che Venere è favorevole. Ci saranno inoltre alcune giornate, come quelle di mercoledì e giovedì, in cui le relazioni potranno avere uno sviluppo immediato e importante.

Leone

Il suggerimento è quello di cercare di non riversare dal lavoro problemi che nulla hanno a che vedere con la vita di coppia: se si è pieni di ansia, l’amore passa in secondo piano. Bisogna cercare di farsi scivolare addosso le cose nella convinzione che qualche provocazione sarà risolvibile a breve.

Vergine

Il transito di Venere va sfruttato in maniera positiva: a metà settimana potrebbe regalare qualche sorpresa. Quanto alle coppie, chi ha superato brillantemente l’ultimo periodo non deve avere alcuna preoccupazione.

Bilancia

Per lungo tempo i partner sono stati soggetti a malumori, anche solo per questioni di principio. Se si mette troppa energia nel cercare di risolvere i problemi si sbaglia e si finisce per stancarsi senza ottenere nulla.

Scorpione

Continua la fase positiva e le giornate del fine settimana potranno regalare incontri interessanti, anche virtuali. Se c’è un progetto da sviluppare in coppia, questo è il periodo buono per procedere all’organizzazione.

Sagittario

É facile fare nuove conoscenze, tanto più che Venere sarà nel segno zodiacale tra pochi giorni, esattamente il 15 dicembre: in quei giorni ci sarà un cambiamento importante e si sarà vincenti anche nelle nuove storie d’amore.

Capricorno

Il cielo non è contrario ma ora si è particolarmente polemico, forse perché non ci si accontenta più: con Giove nelle ultime settimane nel segno si può dire che si ha ragione, soprattutto se ultimamente la disputa è avvenuta con una persona poco disponibile e piuttosto vaga.

Acquario

Da metà mese Saturno entra nel segno seguito, a ruota, da Giove: si può quindi iniziare un nuovo percorso sentimentale. Se nelle coppie c’è stato un allontanamento si riparte senza problemi anche se alcuni partner possono essere molto cambiati e sarà necessaria complicità per assimilare questo cambiamento.

Pesci

Con i Gemelli e la Vergine si sono aperti dall’inizio dell’ano dei contenziosi che si possono risolvere più o meno positivamente a seconda di quanto si è disposti a cedere e capire. Le trasformazioni degli ultimi mesi non sono state indolori, ma le coppie che hanno superato ogni tensione ora stanno meglio.