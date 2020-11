Uomini e donne e il mistero del nuovo jingle: si tratterebbe di questioni per i diritti d’autore.

Uno dei programmi più amati e longevo della televisione italiana è, senza ombra di dubbio, Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi va in onda da più di 20 anni, dal 1996 circa, ogni giorno su Canale 5.

Anno dopo anno, con le storie dei suoi protagonisti, ha conquistato un pubblico sempre più vasto, tanto da diventare un vero e proprio “carro macina ascolti”. Nelle ultime puntate, però, i fedeli telespettatori sono rimasti abbastanza sbalorditi per un dettaglio particolare. Proprio mentre la conduttrice chiamava in studio Beatrice, la corteggiatrice del tronista Davide, infatti, in sottofondo è stato mandato un jingle diverso rispetto a quello a cui tutti sono stati abituati.

Un cambiamento, insomma, che ha lasciato i telespettatori un po’ attoniti. Non si sa bene quali sono stati i motivi che hanno portato la trasmissione di Maria De Filippi a prendere questa drastica decisione.

I misteri sul nuovo jingle

Quel che tutti sanno è che l’autore dello storico jingle di Uomini e Donne è Agostino Penna. il musicista, fino a qualche anno fa, era presente in studio e intonava il motivo musicale dal vivo, all’entrata di corteggiatrici e tornisti.

Nonostante il suo abbandono, però, la squadra di Maria ha continuato ad usarlo. Stando ad alcune indiscrezioni, molto probabilmente, il cambiamento potrebbe essere legato ad una questione di diritti d’autore. Questa è l’ipotesi vagliata da Bubinoblog. Inoltre, come i più attenti hanno notato, pare che il nuovo jingle sia stato introdotto solamente in fase di montaggio della puntata. Questo giustificherebbe il fatto che nessuno in studio sia rimasto spiazzato, come invece è successo a casa.