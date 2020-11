Belen Rodriguez, svelati i cachet delle sue società

Gli incassi delle due società di cui Belen detiene una percentuale sono stati a dir poco da capogiro nel 2019.

Solo pochi mesi fa Belen Rodriguez ha svelato quali fossero i suoi guadagni maggiori tra televisione e social, ma aveva omesso ciò che invece incasserebbe dalle sue due società: la Icona Production, di cui ha il 50% delle azioni e la The Family Factory, di cui possiede l’80%.

Belen Rodriguez: i cachet delle società

Senza dubbio Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e desiderate d’Italia e dunque non c’è da stupirsi se i suoi incassi (provenienti sia dal mondo social sia dalle campagna pubblicitarie e tv) siano a dir poco da capogiro. La showgirl detiene anche una grossa percentuale proveniente dagli incassi delle sue due società: la Icona Production e The Family Factory. Secondo Il Tempo la Icona Production avrebbe chiuso il 2019 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro e un utile in progresso da 53mila a 76mila euro.

Per quanto riguarda invece The Family Factory il bilancio per il 2019 sarebbe stato sempre di 1,1 milioni e inoltre la società avrebbe venduto il 49% di Cotril Salons (un progetto che ha a che vedere con la costruzione di saloni di bellezza).

“A comprare sborsando 528mila euro è stata la Cotril di Marco Artesani, affermato imprenditore della cosmesi tricologica e di cui Belen è stata testimonial che guida un gruppo con ricavi per oltre 19 milioni”, si legge su Il Tempo.

Insomma è fuor di dubbio che nelle tasche della showgirl circolino cifre da capogiro, e del resto lei stessa aveva confermato quali fossero i suoi ricavi maggiori anche tra sponsorizzazioni via social e programmi televisivi.