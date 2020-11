Capodanno 2021 senza Panicucci: potrebbe saltare il concerto.

Capodanno 2021 senza Panicucci? L'annuale appuntamento con il concerto dal vivo di Mediaset potrebbe saltare, a causa delle restrizioni Covid.

Niente Capodanno 2021 con la Panicucci? L’ipotesi potrebbe rivelarsi realtà, vista la situazione Covid in Italia. Tutto dipenderà dalle restrizioni in vigore, ma sono diverse le emittenti televisive che stanno rivedendo il proprio palinsesto per la notte di fine anno.

Capodanno 2021 senza Panicucci?

Come sempre, la Rai seguirà l’avvento dell’anno nuovo con L’anno che verrà, trasmissione capitanata da Amadeus per questa edizione. Incerto il futuro di Mediaset, con Federica Panicucci che ha annunciato sui social network il suo ritorno in Capodanno in Musica, in onda su Canale 5, prima della notizia di un possibile cambio di rotta.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il tradizionale concerto-evento dal vivo potrebbe essere sostituito da una puntata speciale in diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Un Capodanno diverso

A riportarlo è stato Il Fatto Quotidiano, ipotizzando che il cambio di palinsesto potrebbe derivare da ragioni di sicurezza anti Covid e di budget. La notizia è stata poi confermata anche da Cristiano Malgioglio alla medesima testata: “Non ho mai amato il Natale, non lo festeggio da 26 anni.

Ogni anno, a dicembre, vado all’estero per un mese”, ha confessato, “E poi, lo dico solo a lei, l’ultimo dell’anno farò ballare tutti i concorrenti con mio concerto”.

Per la prima volta, invece, rimarrà attivo il programma televisivo Propaganda Live con Zoro, alias di Diego Bianchi, e il vignettista Marco Dambrosio su La7: non era mai successo che ci fossero puntate in occasione della notte del 31 dicembre 2020. Top secret la lista degli ospiti che prenderanno parte alla puntata speciale di Capodanno, in diretta.