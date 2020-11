Elisabetta Gregoraci ha fatto una scenata di gelosia a Pierpaolo Pretelli rispetto ai suoi sentimenti per Giulia Salemi al GF Vip.

Le cose tra Elisabetta Gregoraci si sarebbero messe di male in peggio: da quando la showgirl calabrese ha affermato che lascerà il reality show sembra che l’ex velino abbia voluto prendere da lei le distanze, causando un vero e proprio attacco di gelosia nei confronti di Giulia Salemi.

Elisabetta gelosa di Giulia? I dettagli

La stessa Elisabetta Gregoraci si è sfogata con Pierpaolo Pretelli affermando che da quando lei gli avrebbe detto di voler lasciare il GF Vip lui avrebbe preso le distanze, avvicinandosi sempre di più a Giulia Salemi. La showgirl calabrese – che nel frattempo ha detto di non voler avere nessuna liaison sentimentale all’interno del reality show – si è detta ferita dal comportamento dell’ex velino e ha affermato che non si sarebbe mai fidanzata con lui:

“Ti dico che me ne vado a dicembre per mio figlio e a te non ti frega nulla.

Nemmeno mi hai detto ‘mi dispiace molto’. Ti vengo sempre a cercare io ultimamente. Sei tu che adesso sei concentrato su altre. Neanche un quarto d’ora (…) Tu parli di lei ogni volta, io non ho voglia di parlare di lei”, ha detto la showgirl mentre l’ex velino tentava invano di schernirsi. In tanti tra i fan del programma sono convinti che una volta che Elisabetta lascerà il GF Vip potrebbe davvero nascere qualcosa tra Pierpaolo e Giulia Salemi e del resto non sono state poco le scenate di gelosia dell’ex moglie di Briatore nei confronti della new entry del reality show.

Come andranno a finire le cose tra la Gregoraci e Pretelli?