Andrea Zelletta ha commentato il rapporto tra Elisabetta e i ragazzi del GF Vip e ha svelato un retroscena su Andrea Zelletta.

Giacomo Urtis ha commentato il ruolo di Elisabetta Gregoraci all’interno del GF Vip, dove certamente la showgirl è stata più volte al centro delle dinamiche tra i concorrenti nel bene e nel male.

Giacomo Urtis sulla Gregoraci

Non tutti i concorrenti al GF Vip vedono di buon occhio il ruolo che Elisabetta Gregoraci è riuscita ad acquisire all’interno del programma e in particolare Stefani Orlando e Maria Teresa Ruta si sono lamentate per il modo in cui la showgirl sembra aver accentrato su di sé l’attenzione dei ragazzi della casa.

Sulla vicenda si è espresso Giacomo Urtis, guest star di questa quinta edizione, che ha anche rivelato un retroscena su Andrea Zelletta: “È stata idealizzata, i ragazzi sono affascinati da lei. Andrea le ha chiesto di fare da madrina al figlio, quando ancora un figlio non c’è, una Gregoraci fuori fa sempre comodo”, ha affermato.

Elisabetta Gregoraci lascerà la casa del reality show fra poco giorni e lei stessa ha confermato che, siccome il programma sarà prolungato fino a febbraio, non resterà fino alla fine e tornerà a casa da suo figlio, Nathan Falco, rimasto nel frattempo insieme al padre Flavio Briatore.

La showgirl si è sfogata con Pierpaolo Pretelli ammettendo di aver sofferto molto di esser stata trascurata da lui dopo che ha annunciato il suo ritiro dal programma. Al momento sembra che Elisabetta Gregoraci sia piuttosto gelosa dell’affinità sbocciata tra l’ex velino e Giulia Salemi, nuova concorrente di questa edizione. Come andrà a finire tra i due?