Nelle scorse ore, il Grande Fratello ha chiamato i vipponi a vestire i panni dei rispettivi coinquilini. I ragazzi si sono così divertiti con una serie di imitazioni, alcune delle quali particolarmente ben riuscite. Tommaso Zorzi, per esempio, ha interpretato Selvaggia Roma, mentre Andrea Zelletta si è trasformato in Maria Teresa Ruta.

Giacomo Urtis si è poi travestito da Pierpaolo Pretelli, mentre Rosalinda ha imitato Elisabetta Gregoraci. Proprio quest’ultima imitazione ha però causato un po’ di tensione tra le due donne della Casa.

Giacomo e Rosalinda imitano Pierpaolo ed Elisabetta#GFVIP pic.twitter.com/HoLgAyMt6b — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 28, 2020

L’ex attrice della Ares, molto divertente nella sua performance, ha dapprima preso al guinzaglio il finto Pierpaolo, per poi twerkargli davanti. Non contenta, la Gregoraci fake si è anche messa a litigare con Tommaso alias Selvaggia, sostenendo poco dopo di essere la regina di Montecarlo. La vera Elisabetta è dunque sembrata alquanto infastidita dall’imitazione, precisando di non essere poi così cattiva con l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Nonostante l’ex moglie di Flavio Briatore sembra aver capito l’ironia della coinquilina, chi invece non ha affatto digerito l’interpretazione dell’ex Adua Del Vesco sono stati i molti fan della Gregoraci.

Sui social e su Twitter in particolare la finta ex fidanzata di Gabriel Garko è infatti stata letteralmente massacrata.