GF Vip, Signorini ai concorrenti: “Il 25 dicembre non sarete soli”

Nel corso della ventiduesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato del prolungamento del programma, soffermandosi sul fatto che i vipponi continueranno la propria esperienza nella casa più spiata d’Italia anche a Natale.

Grande Fratello Vip a Natale

Al momento non è ancora dato sapere se il Grande Fratello Vip 2020 andrà in onda anche il giorno di Natale, ma sicuramente i riflettori continueranno ad essere puntati sulla casa più spiata d’Italia. Come annunciato nel corso dell’ultima puntata, infatti, il programma andrà avanti fino ai primi giorni di febbraio, con i concorrenti che il 25 dicembre avranno modo di mettersi in contatto con i propri parenti.

Diverse le reazioni dei vipponi, con alcuni che hanno iniziato a mettere in dubbio la volontà di proseguire la propria esperienza al Grande Fratello Vip.

Tra questi Elisabetta Gregoraci che ha affermato: “Io sono combattutissima perché penso sempre al podio e il mio podio è Nathan”. Alfonso Signorini le ha quindi assicurato che suo figlio sta benissimo. Dal suo canto Maria Teresa Ruta ha commentato: “Il nostro compito è di restare a tenere compagnia agli spettatori. Però, il nostro cuore comunque è dilaniato. I sei anni della figlia di Dayane non tornano più, gli 80 anni di mia madre non tornano più.

Penso che la voglia di restare vincerà su tutto, ma abbiamo bisogno di sentire la voce dei nostri cari”.

A quel punto Alfonso Signorini ha detto loro che avranno “ancora un po’ di tempo per pensarci”. Per poi aggiungere: “Godetevi questa esperienza perché non ricapiterà più un’altra volta. Faremo in modo di farveli anche incontrare questi affetti, di farveli sentire. Non passerete il Natale completamente da soli e abbandonati.

Non posso dirvi di più“.