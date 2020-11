Un chiarimento di poche ore fa ha visto coinvolti i componenti della stanza arancione della Casa del Grande Fratello Vip. Si tratta nella fattispecie dei vipponi Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Enock Balotelli e Andrea Zelletta. Subito dopo cena, il fratello minore del bomber bresciano si è avvicinato all’ex moglie di Briatore tornando sulla questione.

“Ho capito che la tua era una battuta nei miei confronti dalle parole di Francesco” ha dunque espresso il calciatore provando a scusarsi con la coinquilina.

Dal canto suo, Elisabetta è sembrata alquanto delusa, mentre Enock si è poi spostato nella loro camera dove ha cercato un confronto con Pierpaolo e Andrea. Il tarantino ha così provato a spiegare il punto di vista della Gregoraci, sottolineando come sia stato tutto un malinteso.

“La cosa triste è che siete sempre prevenuti nei miei confronti” ha quindi replicato la diretta interessata, entrata nel frattempo anche lei nella stanza. Enock ha dunque ribadito l’incomprensione che ha determinato la sua reazione, mentre anche l’ex Velino ha cercato di spiegare le proprie ragioni. Lo speciale rapporto che Pierpaolo ha instaurato con Elisabetta gli ha fatto interpretare in maniera non corretta alcune sue dichiarazioni.

Nel mentre, dalla stanza blu gli altri inquilini hanno seguito tutta la discussione come se fosse stato un film.

Sdraiati comodamente sui lettoni davanti al vetro, hanno assistito alla scena senza perdersi una parola e commentando poi a loro volta l’accaduto.

Tommy che guarda la litigata in stanza arancione: “È un film bellissimo ma non te potevi comprare un plasma pure de lá?”🚀

U:”Eh, lo so amore.”

GS:”Il vetro poteva essere più grande.”

U:”Ha fatto i lavori Maria Teresa.”

RAGA IO PIEGATA IN DUE😂🪐#GFVIP pic.twitter.com/3NA9MNalTY

