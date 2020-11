Intervenuta a Live in collegamento con Barbara D'Urso, Guendalina Tavassi ha raccontato come gli hacker le hanno rubato i suoi video privati

Qualche giorno fa Guendalina Tavassi ha confessato che qualcuno le ha hackerato il suo personale spazio si archiviazione diffondendo anche alcuni suoi video decisamente privati. L’ex protagonista del Grande Fratello è subito andata a denunciare il fatto alla Polizia, ma purtroppo i filmati rubati erano già finiti in rete, anche su molti siti stranieri.

“Mi è crollato il mondo addosso, ho pensato le cose più brutte. La mia vita è finita, è come se fossi morta”, ha dichiarato la donna, che domenica 29 novembre era presente in collegamento con lo studio di Live – Non è la D’Urso.

Guendalina Tavassi: il sofferto racconto

“Tutto ha avuto inizio quando sono stata avvisata da una mia amica. […] Mentre parlavo con lei, mi è arrivata anche la telefonata di mio marito in lacrime che sapeva già tutto”.

Guendalina ha raccontato che si trattava di filmati fatti e inviati al suo consorte, dal momento che spesso sono lontani e non possono avere un’intimità “normale”. “Non sono solo un personaggio, sono anche una donna e una madre” ha sottolineato ancora la Tavassi. L’ex gieffina ha poi parlato di come gli hacker siano riusciti ad accedere ai suoi file.

“Mi era arrivata una strana email che diceva ‘hanno provato ad accedere al tuo account.

Se non sei tu clicca qui e autenticati’. Io ho cliccato, non so se poi fosse reale. Questo è successo due o tre giorni fa, poi è scoppiata la bomba che sapete”. L’opinionista ha dunque descritto il noto fenomeno del phishing, ossia una truffa online attraverso cui i malintenzionati riescono a carpire le credenziali delle loro vittime proprio facendo credere loro che ci sia qualche problema con il loro profilo.

