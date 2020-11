Mino Magli attacca la Gregoraci: “Le ho presentato i miei figli”

Mino Magli, che sostiene di essere l'ex di Elisabetta Gregoraci, è tornato a gettare pesanti accuse contro la showgirl.

Mino Magli, che sostiene di aver avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci poco prima che lei si fidanzasse con Flavio Briatore, è tornato ad attaccare la showgirl a Live – Non è la D’Urso.

Mino Magli contro la Gregoraci

L’imprenditore Mino Magli sostiene di avere le prove che lui ed Elisabetta Gregoraci si siano frequentati quando la showgirl aveva appena iniziato la sua relazione con Flavio Briatore.

Secondo Magli la Gregoraci non sarebbe stata solamente con lui ma anche con altri uomini, nonostante lui le avesse presentato i suoi figli e avesse piena fiducia che la loro relazione sarebbe proseguita. Alle accuse pesanti di Mino Magli la Gregoraci non ha ancora replicato, ma non è escluso che lo farà una volta uscita dal Grande Fratello Vip:

“Ho scoperto che nel 2006 e 2007 mi dimostrava molto amore, ma in realtà c’era un condominio.

Un condominio significa tutta sta gente che ha dichiarato che stava con lei quando stava anche con me e Flavio. Non sono stato io ad umiliare lei o Briatore, ma è stata lei a farlo con me. Io Elisabetta l’ho presentata ai miei figli. Comunque quando Flavio era ricoverato in ospedale per una cosa grave, lei vedeva me. Voglio un confronto con lei, vorrei capire perché ha mentito. Che mi guardi negli occhi e mi dica la verità”, ha dichiarato Magli al salotto tv di Barbara D’Urso.

Sempre secondo l’imprenditore la showgirl – all’epoca agli esordi della sua carriera – gli avrebbe sempre detto di non avere alcuna liaison con Briatore, che invece ha poi sposato nel 2008. Come saranno andate veramente le cose? La Gregoraci replicherà?