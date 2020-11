Giovanni Ciacci è positivo a Covid-19: la conduzione di Ogni Mattina si sposta a casa per Adriana Volpe e Alessio Viola.

La conduzione di Ogni Mattina si sposta in “smart working”. A causa della positività di Giovanni Ciacci al Coronavirus è stato deciso che Adriana Volpe e Alessio Viola resteranno a casa in via precauzionale. Nello studio tv sarà invece presente Davide Camicioli.

Ogni Mattina: i conduttori a casa

Il Coronavirus continua a minare la normale messa in onda dei programmi tv e dal 30 novembre i conduttori di Ogni Mattina dovranno portare avanti lo show da casa. Siccome Giovanni Ciacci è risultato positivo al Coronavirus si è deciso in via precauzionale di lasciare che nello studio dello show televisivo restasse solamente Davide Camicioli, che ha già preso confidenza con il programma quando ha sostituito Alessio Viola per l’incidente stradale avuto alcune settimane fa.

Oltre ad essere uno dei volti fissi di Ogni Mattina Giovanni Ciacci è spesso opinionista degli show di Barbara D’Urso, e al momento non è chiaro se anche altri programmi di cui è stato ospite subiranno dei cambiamenti a causa della sua positività al Coronavirus. Sui social Ciacci ha tranquillizzato i suoi fan affermando che al momento non presenterebbe sintomi.

Non è certo la prima volta che i programmi tv si trovano a subire profonde modifiche a causa della pandemia in atto: solo qualche settimana fa Carlo Conti, che era risultato positivo a Covid-19, ha condotto Tale e Quale Show a distanza, da casa (esattamente come faranno Alessio Viola e Adriana Volpe con Ogni Mattina).