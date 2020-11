Tommaso Zorzi non pranza mai con gli altri concorrenti al GF Vip: il mistero si infittisce sui social.

I telespettatori del Grande Fratello Vip hanno notato che Tommaso Zorzi non mangerebbe mai seduto a tavola con gli altri concorrenti e che anzi, lui e Oppini preferirebbero sempre pranzare e cenare in disparte.

Zorzi e Oppini a cena in disparte

Ha acceso la curiosità dei fan il fatto che Tommaso Zorzi abbia più volte pranzato e cenato in compagnia di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, stando lontano dagli altri concorrenti. Ma quale sarà il motivo? Qualcuno ha ipotizzato che ci fossero delle antipatie in corso tra l’influencer e gli altri concorrenti del reality show mentre altri utenti sui social hanno avanzato l’ipotesi che Tommaso Zorzi sarebbe terribilmente superstizioso e che non accetterebbe per questo di accettare a una tavola da 13 persone.

Sarà vero?

Al momento sulla vicenda non esistono conferme ma quel che è certo è che già dalle prossime ore all’interno del reality show entreranno nuovi concorrenti, e pertanto se dovesse essere che Zorzi non voglia mangiare a tavolo per superstizione, all’ingresso dei nuovi vip potrà finalmente tornare a farlo. Sembra che nelle prossime ore Cristiano Malgioglio varcherà la soglia della porta rossa e come lui sarebbero attesi ben 9 nuovi vip nella casa più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno affermato invece che lasceranno presto il reality show e come loro anche Dayane Mello ed Enock Barwuah sarebbero in procinto di ritirarsi prima della fine del programma (che in via eccezionale proseguirà fino a febbraio).