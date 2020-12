Aldo Montano ha annunciato che lui e sua moglie Olga - incinta del loro secondo figlio - sono risultati positivi a Covid-19.

Aldo Montano e sua moglie Olga – che hanno da poco annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio – sono risultati positivi a Covid-19 insieme alla loro bambina, la piccola Olimpia.

Aldo Montano e la moglie: il Coronavirus

Anche Aldo Montano è stato suo malgrado contagiato dal Coronavirus, e come lui anche la moglie Olga – incinta del loro secondo figlio – e la piccola Olimpia.

Lo schermidore ha dichiarato di aver avuto diversi sintomi, come tosse e indolenzimento generale. Ovviamente la sua preoccupazione maggiore sarebbe per la moglie Olga, che a marzo lo renderà padre per la seconda volta. Fortunatamente sembra che la modella – nonostante stia vivendo un momento delicato – non abbia mostrato particolari sintomi della malattia. In tanti ovviamente sono preoccupati per le condizioni della coppia, che sui social non hanno mancato di aggiornare i fan sulle loro condizioni e sugli sviluppi della malattia.

Come loro è risultata positiva al virus anche la piccola Olimpia, la figlia nata nel 2017.

Solo alcune settimane fa la coppia aveva annunciato con gioia che a marzo diventeranno genitori per la seconda volta: “Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta!”, aveva confessato lo schermidore, più felice che mai. Annunciando di essere risultato positivo al virus insieme a sua moglie, Aldo Montano ha ammesso di augurarsi che questa brutta situazione finisca presto.

Non è l’unico atleta ad essere stato contagiato da Covid-19: come lui anche Federica Pellegrini e Valentino Rossi sono risultati positivi al virus nei mesi scorsi.