Grande protagonsita della musica italiana, Beppe Vessicchio è sposato da molti anni con Erica, che somiglia in modo incredibile a Sophia Loren

Beppe Vessicchio è senza dubbio un grande quanto amato volto della tv nazionale. Oltre a essere un noto professore di Amici di Maria De Filippi, il musicista è anche un protagonista importante del Festival di Sanremo. Originario della città di Napoli, oltre che direttore d’orchestra, il professionista è anche un arrangiatore e un compositore, molto apprezzato per la sua precisione nonché severità.

Ma a livello sentimentale com’è messo il 64enne partenopeo? Dopo un lungo fidanzamento, Vessicchio è di fatto convolato a nozze con la sua adorata Enrica, dalla quale ha avuto una sola figlia, Alessia, che a sua volta lo ha reso nonno di nipote Teresa.

Beppe Vessicchio: chi è la moglie?

Nel corso di un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo, il maestro aveva peraltro raccontato di aver conquistato sua moglie proprio con la musica.

Alla padrona di casa Silvia Toffanin, Vessicchio aveva inoltre rivelato che la loro canzone era You Got the Friend di James Taylor, scritta da Carole King. Il musicista riferì in quella stessa occasione che la sua amata consorte è sempre stata una persona molto importante nella sua vita, avendolo spesso sostenuto e spronato soprattutto nei momenti di difficoltà. Il compositore incontrò difatti qualche ostacolo agli inizi della sua lunga carriera, quando la famiglia gli chiedeva conto dei suoi guadagni.

Ad ogni modo, oggi Vessicchio può senz’altro dirsi completamente soddisfatto, non solo del suo percorso professionale ma anche della sua bellissima moglie. La donna somiglia infatti moltissimo alla popolare attrice Sophia Loren, come traspare dalle foto che la vedono in compagnia del musicista napoletano.