Caterina Balivo, la foto dei piedi scatena i fan dei social

Caterina Balivo ha postato sui social uno scatto in cui sono ben visibili i suoi piedi: la maggior parte dei fan si è scatenata con commenti piccanti riservati a questa parte del corpo della conduttrice.

Caterina Balivo: i piedi

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate d’Italia e non solo per la sua solarità e il suo talento, ma anche per la sua straordinaria bellezza.

Sui social la conduttrice ha recentemente postato uno scatto dove la si vede intenta a leggere qualche rivista al sole, in terrazza, ma in tanti hanno concentrato l’attenzione unicamente sui piedi della conduttrice, che evidentemente sarebbero molto amati da una parte del suo pubblico social.

La conduttrice vive a Roma con suo marito, Guido Maria Brera, e i due figli Guido Alberto e Cora. Quest’anno la conduttrice ha dato il suo addio a Vieni da Me e ha annunciato che cercherà nuovi progetti per il suo futuro. Sembra che l’emergenza Coronavirus abbia contribuito alla sua decisione in merito alla conduzione del programma, e del resto lei stessa ha ammesso di aver sofferto molto durante la prima ondata della malattia.

Lei e suo marito avrebbero addirittura vissuto per un periodo in case separate così da non rischiare di essere contagiati entrambi contemporaneamente (non potendo così prendersi cura dei propri figli, ancora piccoli, serenamente). Oggi sembra che almeno dal punto di vista familiare la conduttrice abbia ritrovato la serenità e in tanti sono curiosi di sapere quali saranno i suoi progetti futuri.