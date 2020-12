Francesca Cipriani contro la Gregoraci: “Si è comportata male”

La Cipriani ha criticato duramente Elisabetta Gregoraci per il suo comportamento prima del GF Vip.

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, 1 dicembre 2020, si è parlato molto del Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti invitati in studio per parlare del reality show era presente anche Francesca Cipriani, che ha colto l’occasione per criticare duramente Elisabetta Gregoraci.

Cipriani contro Gregoraci

Francesca Cipriani, nel salotto di Barbara D’Urso, ha colto la palla al balzo per criticare Elisabetta Gregoraci. La donna ha raccontato che la concorrente del GF Vip, in passato, si è comportata molto male nei suoi confronti.

“Barbara con me si è comportata male…Dovevo fare un programma comico…Era concordato tutto, poi mi hanno chiamata e alla fine ho scoperto che avevano preso lei al mio posto…” ha dichiarato la Cipriani. Barbara D’Urso ha cercato di prendere le parti della Gregoraci, spiegando che magari era stata più brava di lei durante i provini. “Lei quei provini non li ha proprio fatti” ha risposto Francesca Cipriani. La donna ha raccontato di aver parlato pubblicamente di questo episodio qualche anno fa e, secondo la sua opinione, l’ex moglie di Briatore se la sarebbe presa.

La Cipriani è convinta che per questo Elisabetta Gregoraci le avrebbe proibito di partecipare ad una sua festa in Costa Smeralda. “L’estate dopo non mi ha fatto entrare al party che aveva organizzato… Non ha gradito che abbia raccontato questa cosa pubblicamente…” aveva già dichiarato la Cipriani al magazine STOP. La D’Urso ha nuovamente difeso la Gregoraci, sottolineando che se era una sua festa poteva decidere di invitare chi voleva.

Nonostante questo, la Cipriani non ha cambiato idea sulle sue posizioni. “Noi donne dovremmo essere tutte unite…Onestamente l’ho trovato davvero di cattivo gusto…” ha spiegato. Un giorno potrebbe esserci un chiarimento pubblico.