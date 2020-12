Gf Vip, Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi: “Non innamorarti degli etero fidanzati”.

Nonostante sia entrato da poche ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ha già conquistato il pubblico. L’ingresso del cantante non ha deluso le aspettative dei tantissimi fan e telespettatori da casa. Anche i concorrenti in gioco, che non sapevano minimamente della sua presenza, sono rimasti sorpresi e contenti di questo nuovo ingresso.

Per il momento, però, loro sanno che Cristiano è un ospite e andrà via la prossima settimana. Invece, il cantante è a tutti gli effetti un concorrente del reality di Canale 5. Già nella prima notte in casa non sono mancanti momenti iconici, diventati subito virali sui social. Subito dopo la puntata, Malgy si è intrattenuto un po’ con tutti i suoi nuovi compagni d’avventura. È subito entrato in confidenza con Tommaso Zorzi. In particolare, la loro conversazione è caduta sul rapporto di amicizia che l’influencer sta intrattenendo con Francesco Oppini.

Il consiglio di Cristiano Malgioglio

Cristiano ha voluto dare un consiglio prezioso al giovane influencer. Infatti, gli ha detto di non innamorarsi mai di ragazzi etero fidanzati. “Tu non ti devi innamorare amore degli etero che sono fidanzati, lo vuoi capire? Ti devi innamorare di un etero che non è fidanzato. Se ci riesci è bellissimo, hai capito?”.Tommaso Zorzi, dal canto suo, ha accolto con gioia il consiglio di Cristiano Malgioglio.

Nel frattempo, però, non accorgendosene, ha fatto uno spoiler.”Mi spiace che se ne sia andato Enock. Poi qui ci sono pochi maschi, come mai? Qua sono tutte donne e 3 maschi. Qui gli uccelli sono tutti morti. Questa non sarà più la casa del Grande Fratello ma della Grande Sorella. Entreranno anche altri gay”.