Un piccantissimo discorso tra Dayane e Rosalinda ha costretto il Grande Fratello a cambiare regia: le confessioni delle due inquiline

Nella camera da letto arancione del Gf Vip, Dayane e Rosalinda hanno affrontato dei temi parecchio piccanti. La modella brasiliana ha infatti stuzzicato la compagna chiedendole quale fosse la sua posizione preferita a letto. L’ex volto della Ares, spiazzata dalla sfacciataggine dell’amica, ha titubato parecchio prima di rispondere.

La Mello ha tuttavia insistito, provando a sollecitare l’attrice nel fare questo tipo di confessione osé.

Dayane e Rosalinda: discorsi piccanti

Per passare il tempo prima della messa in onda del reality show, Dayane Mello ha dunque iniziato a fare delle domande spinte alla Cannavò, al punto che il Grande Fratello è stato persino costretto a cambiare regia.

DAYANE : “LE MIE POSIZIONI PREFERITE SONO DI LATO E A PECORA” CENSURONE DELLA REGIA AHAHAHAHAH ⚰️⚰️⚰️✈️✈️✈️✈️✈️⚰️⚰️⚰️⚰️#GFVIP — Posso stare dove cazzo voglio?🐍⚰️✈️ (@Cecilia_esse) November 30, 2020

Se Rosalinda è apparsa imbarazzata per quello che avrebbero potuto sentire i suoi genitori, Dayane ha invece sostenuto come sia normale parlare di determinate cose che tutti fanno. In ogni caso, per alleggerire la tensione, l’ex naufraga ha iniziato col fare le sue personali confessioni intime. Come sentito anche da molti fan del programma, che hanno poi commentato sui social, l’ex compagna di Stefano Sala ha dichiarato di avere due posizioni preferite in intimità, non sapendo sceglierne solo una.

Nel sentire le disinvolte confessioni dell’amica, anche Rosalinda ha iniziato allora ad aprirsi un po’ di più, ma a quel punto la regia ha interrotto l’inquadratura lasciando tutti col fiato sospeso.