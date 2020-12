Gf Vip, Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: “Si è incattivita”

Giulia Salemi è tornata ad attaccare Elisabetta Gregoraci dopo le pesanti accuse da lei scagliate nei suoi confronti al GF Vip.

Giulia Salemi si è sfogata con Giacomo Urtis e con Selvaggia Roma a proposito dell’ultima sfuriata che Elisabetta Gregoraci le avrebbe fatto riguardo a una vacanza che, in passato, avrebbero trascorso con Briatore in Costa Smeralda.

Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci

Giulia Salemi non ha preso affatto bene le critiche mosse nei suoi confronti da parte di Elisabetta Gregoraci, che ha lasciato intendere nel corso della diretta al GF Vip che lei avesse fatto la “carina” – durante una vacanza in Sardegna – col suo ex marito, Flavio Briatore, forse aspettandosi qualcosa in cambio. Le due hanno continuato a bisticciare fino a quando Giulia non ha dato alla Gregoraci della “snob”, e secondo qualcuno alla base del conflitto tra la showgirl e l’influencer potrebbe esserci anche l’interesse mostrato da Pierpaolo Pretelli verso Giulia (specie ora che la Gregoraci ha affermato di voler lasciare il reality show).

“Hai visto come ha reagito per averle semplicemente dato della snob? Si è incattivita” ha ammesso Giulia, mentre prontamente Selvaggia Roma si è schierata dalla sua parte dicendo: “Ti capisco, è brutto sentirsi così giudicati, se fosse capitato a me…”. Come andrà a finire tra la Salemi e l’ex moglie di Briatore?

Elisabetta Gregoraci nel frattempo si è sfogata con Pierpaolo ammettendo di non voler lasciare il programma ma di sentirsi costretta a farlo per il bene di suo figlio, Nathan Falco, che a causa della sua partecipazione al GF Vip non vedrebbe da oltre due mesi.

La showgirl lascerà definitivamente il programma nei prossimi giorni come ha dichiarato?