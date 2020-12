Gf Vip, i concorrenti scoprono che Maradona è morto: è polemica

Il Grande Fratello Vip ha deciso di omaggiare Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre. Sui social è scoppiata una bufera.

Il Grande Fratello Vip ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. I concorrenti sono stati dunque messi al corrente della scomparsa del celebre campione, ma la questione ha sollevato un putiferio in rete.

GF Vip: Maradona e il ricordo

Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti del GF Vip la scomparsa di Diego Armando Maradona (ma sulle cause del decesso si è limitato a dire che non si sarebbe trattato di Coronavirus). L’annuncio ha generato grande commozione tra i concorrenti e Maria Teresa Ruta, prima giornalista ad intervistare Maradona in Italia, ha ricordato la sua amicizia col celebre campione: “Ci siamo incrociati tante volte sui campi di calcio. A volte ci siamo visti anche privatamente.

I fotografi non ci hanno mai beccato, ma eravamo soltanto amici”, ha affermato.

La vicenda non ha mancato di sollevare un putiferio in rete visto che di recente sono scomparsi anche Gigi Proietti e Stefano D’Orazio, ma in entrambi i casi la notizia non era stata data ai concorrenti del GF Vip (che, per regolamento, non possono essere messi al corrente di ciò che accade all’esterno). In tanti sui social hanno criticato aspramente il programma per aver omaggiato Diego Armando Maradona e non i due celebri volti italiani, scomparsi solo alcune settimane fa.

Signorini replicherà alle accuse in merito?