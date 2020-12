Qualcuno si è appostato difronte alla casa di Cinecittà urlando con un megafono delle frasi indirizzate ai concorrenti.

GF Vip: le urla col megafono

Qualcuno ha deciso di urlare con un megafono delle frasi indirizzate ai concorrenti del Grande Fratello Vip, e in particolar modo a Elisabetta Gregoraci – che sarebbe in procinto di abbandonare il reality show ora che è stata ufficializzata la notizia che proseguirà fino a febbraio. “Giacomo quando esci fammi il botox! Francesco non fai nulla dalla mattina alla sera. Ma che cavolo pranzate alle 3 del pomeriggio? Stefania Babilonia è una hit! Elisabetta Gregoraci straccia sto contratto.

Tommy ti ho comprato dei tacchi”, avrebbe detto la persona appostata all’esterno della casa di Cinecittà.

I concorrenti hanno subito riportato alla Gregoraci la frase sul suo conto domandandosi a quale contratto potesse far riferimento, ma anche questa volta lei ha preferito glissare sull’argomento. “Credo si riferisca al fatto che dicono fuori che io avessi un contratto con Flavio. Penso ma non lo so”, ha detto con vaghezza.

Da tempo si vocifera infatti che la showgirl e il suo ex marito abbiano firmato un contratto di riservatezza che vieterebbe alla Gregoraci di uscire allo scoperto con le sue nuove fiamme fino allo scadere di 3 anni da il suo divorzio con Briatore. La voce non è mai stata smentita né confermata dai due diretti interessati, e non è chiaro perché la questione sia stata urlata col megafono alla diretta interessata o se essa potrà avere ripercussioni sulla sua decisione di abbandonare il GF Vip.