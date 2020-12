I vertici Mediaset avrebbero confermato che l'Isola dei Famosi avrà inizio dal 2021 con Ilary Blasi come conduttrice.

Da mesi circolano voci riguardanti il fatto che Ilary Blasi sarà la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, mentre ancora è mistero su quando inizierà la quindicesima edizione del programma anche a causa dell’emergenza Coronavirus.

Isola dei Famosi: la conferma Mediaset

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi sembra che i vertici Mediaset hanno confermato che al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi vi sarà Ilary Blasi. Addirittura sembra che l’azienda abbia confermato che il programma prenderà il via dal 2021 e che verrà trasmesso in diretta il lunedì sera dopo il Grande Fratello Vip (prolungato fino a febbraio). Al momento il programma è stato rinviato anche a causa delle norme anti-coronavirus e sembra che non si svolgerà più in Honduras come le precedenti edizioni ma alle Canarie.

Sarà vero?

La voce non è stata confermata e c’è anche chi sostiene che invece la quindicesima edizione del programma verrà cancellata. “Le incertezze legate alla pandemia rendono la situazione particolarmente rischiosa e in quel di Cologno è allo studio un piano B. […] Due le alternative: un nuovo titolo o il rispolvero di un vecchio programma”, si legge sul blog di Davide Maggio, che quindi sembra smentire ufficialmente la messa in onda della nuova edizione del programma.

Per il momento Ilary Blasi non ha preso la parola in merito alla questione ma in tanti sperano di vederla di nuovo al timone di uno show televisivo. Mediaset penserà comunque a lei nel caso in cui il programma venga cancellato e sostituito con uno nuovo?