Barbara D'Urso ha ammesso di essere stata ossessiva nei confronti di Cristiano Malgioglio.

Tra Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio c’è una grande amicizia. La conduttrice, durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, 1 dicembre, ha parlato di ciò che ha dichiarato il concorrente del Grande Fratello Vip in Casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ladu.rsofanpage

Le parole di Barbara D’Urso

Il cantautore ha raccontato un divertente episodio su Barbara D’Urso, che ha insistito tantissimo per fargli fare la Regina Elisabetta in uno sketch.

La conduttrice ha subito mandato in onda la clip di quel momento, poi un video che ha riassunto tanti siparietti che hanno creato insieme. La D’Urso ha spiegato di aver fatto tantissimi sketch con Cristiano Malgioglio, ammettendo di averlo “stalkerizzato” per diverso tempo per convincerlo ogni volta a fare quello che voleva. “Quanto ci divertiamo…Io lo stalkerizzo, anche quando abbiamo fatto il video dei Queen…” ha dichiarato la conduttrice.

In merito allo sketch di cui ha parlato Malgioglio al GF Vip, Barbara D’Urso ha confermato ogni parola, spiegando che lui in realtà non lo voleva fare. “Mi diceva che era una sceneggiata…è vero che mi diceva che ero una pazza…ma alla fine l’ho convinto come al solito” ha spiegato la conduttrice. La donna ha spiegato di aver convinto Malgioglio ad indossare anche i panni di Mark Caltagirone.

Patrizia Rossetti, ospite in studio, ha spiegato di essere molto felice per l’ingresso nel reality di Cristiano Malgioglio. “Spero porterà subbuglio in quella Casa…” ha dichiarato la donna, convinta che ne vedremo delle belle.