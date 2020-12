Pomeriggio 5, confessione imbarazzante di Maria Teresa Ruta

Il racconto inaspettato della concorrente del Grande Fratello Vip durante un collegamento.

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, 1 dicembre 2020, si è parlato molto di Grande Fratello Vip, con un collegamento direttamente con la Casa. Ogni volta che Barbara D’Urso va a spiare i vip all’interno del reality, accade qualcosa di molto particolare.

La confessione della Ruta

Barbara D’Urso ha deciso di collegarsi con la Casa del Grande Fratello proprio nel momento giusto, quando Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio si stavano scambiando alcune confidenze particolarmente intime.

Il racconto della concorrente ha lasciato tutti, compresa la conduttrice, senza parole. La Ruta ha confessato di aver fatto l’amore su un sarcofago e di essere stata quasi beccata durante l’atto. Nessuno nello studio di Pomeriggio 5 avrebbe mai immaginato di ascoltare una confessione del genere ed è subito calato un certo imbarazzo. La Ruta ha raccontato con tutta tranquillità del rapporto avuto con il compagno Roberto, con cui è impegnata da anni.

Ovviamente non sapeva di essere in diretta a Pomeriggio 5.

“Lui aveva i pantaloncini e li ha subito tirati su perché stava venendo gente” ha spiegato Maria Teresa Ruta. “Io avevo il kafka, quindi non ci ho messo niente a tirare su ed ad abbassare la veste” ha aggiunto divertita. La concorrente ha svelato molti dettagli intimi di questo incontro proibito pieno di passione. Barbara D’Urso ha chiesto a Patrizia Rossetti, grande amica della Ruta, se era a conoscenza di questo episodio e lei ha risposto di si.

“Ovviamente è accaduto con Roberto, il suo compagno di una vita, nel video ora non si è sentito, ma era con lui” ha precisato, sottolineando che glielo aveva già raccontato. La confessione è stata tanto imbarazzante quanto divertente.