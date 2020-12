Wanda Nara, la cavalcata bollente e senza veli conquista i fan

Wanda Nara è volata in Argentina e si è concessa un servizio fotografico da urlo posando in sella a un cavallo.

Wanda Nara senza veli

Negli scatti Wanda Nara – con tutte le grazie al vento – posa sensualmente sdraiata a pancia in giù sul dorso di un cavallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



La foto ha fatto il pieno di like e in tanti si sono complimentati con la showgirl per le sue curve da capogiro e il suo fisico mozzafiato.

Sembra che Wanda si sia regalata lo shooting durante una breve vacanza in Argentina, dove si è recata per andare a trovare la sua famiglia d’origine (e in particolare la madre e la sorella, a cui è molto legata). Nel frattempo suo marito Icardi è rimasto a Parigi – dove oggi lui e Wanda Nara risiedono – con le loro due figlie (mentre gli altri tre figli maschi sarebbero stati col padre, Maxi Lopez).

Wanda Nara ama trascorrere la maggior parte del suo tempo con i suoi bambini districandosi tra i vari impegni di lavoro, ma stavolta avrebbe scelto di concedersi una vacanza tutta per sé. In passato il fatto che la showgirl abbia coinvolto spesso i suoi figli nei suoi scatti social ha sollevato non poche polemiche da parte dei fan.