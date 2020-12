Gf Vip: Aida Yespica si è lasciata con Geppy Lama

Amore finito per Aida Yespica e Geppy Lama: “I due non provavano più gli stessi sentimenti”.

Brutto periodo per Aida Yespica. La modella venezuelana ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, infatti, si è lasciata con il suo storico fidanzato Geppy Lama. A riportare la notizia è Chi Magazine ma a rivelarlo è stata la stessa coppia sui rispettivi social network.

Stando alle informazioni in possesso di Alfonso Signorini, Aida e Geppy, che stavano insieme da circa 3 anni, hanno vissuto un anno abbastanza particolare, fatto di alti e bassi. Il periodo del lockdown e della pandemia, poi, hanno finito per complicare il tutto.

Aida e Geppy si sono lasciati

Questa rottura ha lasciato tutti i fan della coppia abbastanza sorpresi. Infatti, Aida e Geppy, durante l’estate, sembravano essere più uniti che mai.

I due, inoltre, avevano anche trascorso insieme le vacanze estive alle terme di Bormio. La coppia si era trovata distante durante il lockdown di marzo. Aida, infatti, lo aveva trascorso nella sua casa di Milano mentre l’imprenditore si trovava a Roma. Dopo la fine del periodo di lockdown, si erano ritrovati. Qualcosa però sembrava essersi rotto definitivamente. Proprio nel corso dei mesi estivi, come i più attenti ricordano, la Yespica era risultata positiva al coronavirus, dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Sardegna.

La lontananza e i vari problemi di vita quotidiana, hanno fatto capire alla Yespica e a Geppy che i loro sentimenti non erano più gli stessi. Dopo tre lunghi anni di amore, dunque, i due hanno deciso di lasciarsi. Adesso, per la modella, inizia una nuova fase della sua vita, in cui potrà godersi molto più il figlio Aaron, che vive in America con il padre.