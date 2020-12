Detto Fatto torna a gennaio senza Bianca Guaccero? L’indiscrezione

Dopo il tutorial scandalo sembra che Detto Fatto subirà dei cambiamenti e tornerà in tv senza la conduttrice Bianca Guaccero.

Dopo il tutorial scandalo per cui è stato sospeso, sembra che Detto Fatto tornerà come di consueto per l’appuntamento pomeridiano da gennaio, ma secondo i rumor in circolazione Bianca Guaccero potrebbe essere sostituita.

Detto Fatto torna a gennaio

Detto Fatto è stato sospeso dopo il caso del tutorial scandalo per fare la spesa “in modo sexy”, ma sembra che il programma tornerà in onda da gennaio.

A sorpresa, secondo i rumor in circolazione, la conduttrice Bianca Guaccero potrebbe non essere più al timone dello show: al suo posto i vertici Rai starebbero pensando a un volto nuovo, un’esordiente con cui dare al programma una “ventata d’aria fresca”. Ovviamente se la voce dovesse rivelarsi vera in tanti tra i fan della Guaccero sarebbero rammaricati per la perdita della conduttrice all’interno del programma. Dopo lo scandalo e il clamore suscitato dal tutorial per fare la spesa la conduttrice si era scusata pubblicamente assumendosi anche le proprie responsabilità per quanto successo: “Mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto.

Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più”, aveva detto.

Al momento l’indiscrezione non ha ricevuto smentite o conferme e pertanto, per sapere come andranno veramente le cose, bisognerà attendere il 2021. La Guaccero confesserà qualcosa in più ai suoi fan in merito alla vicenda? Al momento sui social tutto tace in merito alla questione.