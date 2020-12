Fedez e Chiara Ferragni bloccati in ascensore: “Le mani mi sudano”

Fedez e Chiara Ferragni hanno improvvisato un balletto in ascensore, e purtroppo sono rimasti bloccati all'interno.

Fedez e Chiara Ferragni non perdono occasione per aggiornare i propri fan e per condividere con loro momenti della loro vita. Purtroppo durante una delle condivisioni degli influencer c’è stato un imprevisto e i due sono rimasti bloccati nell’ascensore.

Fedez e Chiara Ferragni bloccati in ascensore

Fedez e Chiara Ferragni hanno pensato di divertire i propri fan con un balletto in ascensore, peccato che le mosse fatte dai due l’abbiano bloccata. “Il balletto era troppo potente”, ha ironizzato Fedez, e ha aggiunto: “Un consiglio, non fate mai dei balletti in ascensore, siamo rimasti bloccati. Ho le mani che mi sudano, sto male”.

La coppia è più felice che mai visto che molto presto allargherà la famiglia: solo pochi mesi fa i due hanno annunciato che presto avranno una seconda bambina. Sui social Chiara Ferragni non perde occasione per aggiornare i fan sugli sviluppi della sua gravidanza e sull’arrivo di questa attesissima figlia femmina (di cui la coppia per il momento ha preferito non svelare il nome). In tanti sono curiosi di sapere come il piccolo Leone prenderà l’arrivo della nuova arrivata e per il momento Fedez e Ferragni hanno lasciato intendere che anche il piccolo è molto felice della sorellina in arrivo.

La bimba è attesa per marzo, e quindi il Natale 2020 è l’ultimo che passeranno in tre a casa Ferragnez. I fan sono ovviamente impazienti di saperne di più visto che per il primo figlio i due non avevano lesinato dettagli e particolari, mostrando il piccolo fin dal giorno della sua nascita.