Interrogato in merito alle new entry del Gf Vip, Maurizio Costanzo ha svelato che vedrebbe volentieri Gabriel Garko e Stefano De Martino

Una proposta davvero molto singolare è quella espressa da Maurizio Costanzo in merito alle nuove entrate nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Ospite a “Casa Chi”, il giornalista romano ha infatti dichiarato che vedrebbe volentieri in gioco niente meno che Gabriel Garko e Stefano De Martino.

Come sappiamo bene, il bellissimo attore è già stato in qualche modo protagonista del reality per una sera, quando entrò per salutare Adua Del Vesco e fare ufficialmente il proprio coming out. Garko è peraltro stato a lungo corteggiato dallo stesso Alfonso Signorini come possibile concorrente del GF Vip, ma evidentemente il diretto interessato non se l’è mai sentita di diventare un inquilino della magione romana a tutti gli effetti.

Garko e De Martino nuovi vipponi?

Nel mentre, come detto, anche Costanzo ha tuttavia tirato di nuovo in ballo il suo nome, precisando: “Vedrei bene De Martino e Gabriel Garko in casa. Darebbero una bella mossa e gli altri si accorgerebbero che Pierpaolo Pretelli non è proprio ‘sto dio greco… De Martino anche potrebbe acchiappare alla grande, ce lo vedo che acchiappa”. Solo pochi giorni fa, lo stesso Costanzo aveva anche svelato un suo preciso pensiero su una delle protagoniste dell’attuale edizione del reality di Canale 5.

“Maria Teresa Ruta per me è la migliore ma anche la peggiore concorrente di questo GF Vip. Se da un lato mostra un carattere simpatico, dall’altro mi chiedo se quel suo sorriso fisso sia reale… Però attenzione, potrebbe vincere!”. I desiderata del coniuge di Maria De Filippi potrebbero avverarsi?