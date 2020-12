Continua la bagarre tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Gf Vip: la confessione della showgirl dopo le dichiarazioni su Flavio Briatore

Le tensioni tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip sembrano destinate a non placarsi, almeno per ora. Subito dopo la diretta di lunedì 30 novembre, la showgirl calabrese si è infatti sfogata con Stefania Orlando, parlando della sua storia con Flavio Briatore, durata 15 anni “nel bene e nel male”.

“Per quanto riguarda i suoi locali, l’ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni”, ha precisato la Gregoraci, riferendosi poi direttamente ai presunti messaggi mandati dall’influencer al suo ex marito.

Giulia Salemi nella notte attacca la Gregoraci al #GrandeFratelloVip #GFVIP: “Si sentono certe cose in giro…” Tra Giulia ed Elisabetta si è innescata una vera e propria guerra, scatenata dalla gelosia per Pierpaolo Petrelli pic.twitter.com/4mJ9fwqDFL — Grande Fratello VIP 2020 (@GF_diretta) December 1, 2020

“Ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi. Non voglio entrare in merito, ma non mi va nemmeno di passare per una snob quando è lei a fare la smorfiosa”, ha sottolineato ancora la presentatrice. Nel contempo anche Giulia Salemi si stava sfogando in giardino con Selvaggia Roma e Dayane Mello, scoppiando infine in lacrime. “Nella casa è normale che si azzerino gli stati sociali. Poi nella vita reale ci sono…

Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere onesta, questa è la verità”.