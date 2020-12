Sono stati svelati alcuni dei nuovi volti vip che entreranno nella casa del GF Vip da dicembre: tra loro anche Ginevra Lamborghini.

Ora che il Grande Fratello Vip è stato ufficialmente prolungato fino a febbraio Alfonso Signorini ha anticipato la notizia dell’ingresso di 9 nuovi concorrenti. Tra loro ci sarebbe anche la sorella Elettra Lamborghini, Ginevra.

GF Vip: i nuovi concorrenti

Da settimane si intercorrono voci riguardanti i nuovi ingressi del GF Vip, che a quanto pare sarebbero ben 9.

Tra loro, secondo indiscrezioni, vi sarebbero: il già vociferato Filippo Nardi (a sua volta ex concorrente del reality show), l’altro ex gieffino Mario Ermito (che prese parte per una sola settimana al GF12), Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga) e Ginevra Lamborghini, cantante e influencer balzata recentemente alle cronache per il rapporto con sua sorella Elettra (alle cui recenti nozze non avrebbe preso parte), e infine il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio.

Di recente è entrato nella Cristiano Malgioglio e, ancora prima di lui, Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Stefano Bettarini (quest’ultimo eliminato a poche ore dal suo ingresso). Alla notizia che il reality show sarà prolungato fino a febbraio molti vip all’interno della casa hanno annunciato che abbandoneranno il reality show: tra loro anche Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello (impazienti di riabbracciare i rispettivi figli) e Francesco Oppini.

Anche gli altri hanno mostrato dei dubbi riguardo alla decisione di restare nel reality show per altri due mesi, ma dall’esterno i loro cari li hanno incoraggiati a resistere fino alla fine del programma.