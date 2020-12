Selvaggia Roma ha attaccato Elisabetta Gregoraci dopo la lite avuta dalla showgirl con la gieffina Giulia Salemi.

Dopo che Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno litigato al GF Vip nella casa le concorrenti si sono “divise” prendendo le parti dell’una o dell’altra. In particolare Selvaggia, Dayane e Rosalinda si sono schierate dalla parte di Giulia Salemi.

Selvaggia contro Elisabetta Gregoraci

Le concorrenti del GF Vip si sono “divise” dopo l’ultima lite che ha interessato Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, la quale si è sentita dire di aver fatto la gentile con l’ex marito della showgirl – Flavio Briatore – durante una vacanza in Sardegna al fine di ottenere “la vacanza pagata”. La Salemi chiaramente si è sfogata e ha prontamente replicato contro la Gregoraci per quanto affermato, e le amiche sono accorse in sua difesa.

Tra loro Selvaggia Roma, che già aveva dato alla Gregoraci della “falsa” per come aveva trattato Pierpaolo Pretelli, è tornata a scagliarsi contro la showgirl affermando: “A me non frega una ca**o che tu sei Elisabetta Gregoraci, lei, la maggior parte della volte che si comporta così da str*nza, fa prevalere più ‘perché io sono’ e a me questa cosa non piace. Non sono la persona che fuori ti leccherà il culo e non voglio la tua amicizia perché non me ne frega un ca**o! (…) Sai che cos’hai più di me? C’hai il mantenimento, i soldi e lavori nell’ambito della televisione (…) Io ho due gambe come te, un cervello come te, voglio dire!”, ha affermato l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

La Gregoraci molto presto lascerà la casa del GF Vip, ma prima lei e le sue colleghe avranno un chiarimento?