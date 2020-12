Selvaggia Roma si è confidata con Maria Teresa Ruta nella Casa del Gf Vip, rivelando di aver tentato il suicidio

Nonostante i tanti momenti di divertimento e risate, Selvaggia Roma ha tuttavia avuto anche un attimo di vero sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip. Rifugiatasi tra le braccia di Maria Teresa Ruta, l’influencer è difatti scoppiata a piangere parlando del suo pessimo rapporto con il padre.

“Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa“, ha ammesso tra le lacrime alla compagna di gioco, che ha ovviamente cercato di confortarla. Figlia di genitori divorziati, la nuova gieffina è nata in Italia ma ha origini tunisine. Da piccola rimase bloccata proprio nella nazione africana perché sua madre non riusciva a riportarla in Italia.

“Mia madre non si è più rifatta una vita. Si è sempre dedicata a me, non era pronta a trovare un altro uomo”. Selvaggia Roma ha peraltro dichiarato di non aver mai parlato di questa cosa con nessun altro.

“Non ho mai avuto un parente, eravamo solo io e mia madre. Ho cambiato pure nome e cognome per cercare di staccarmi dalla mia vita reale”. L’ex volto di Temptation Island ha ribadito che quando suo padre se ne andò, lei abbandonò tutte le sue passioni e iniziò a lavorare.