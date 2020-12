A seguito della bagarre scoppiata con Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci si sente esclusa dalle altre donne della Casa: lo sfogo della gieffina

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ha letteralmente diviso la Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto dal punto di vista femminile. Dayane, Rosalinda e Selvaggia si sono infatti apertamente schierate dalla parte dell’influencer italo-persiana, destando malumori nell’ex moglie di Flavio Briatore.

La showgirl calabrese si è pertanto sfogata con Stefania Orlando, rivelando tutta la sua insofferenza per il comportamento delle coinquiline: “Bambine dell’asilo: si mettono in camera e vanno a sparlare. Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano da sola“.

“Ero triste e ci sono rimasta male. Fanno gruppetti e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po’ infantile.

Rosalinda, poi, anche oggi mi ha isolata… Non c’è solidarietà femminile”. Questo dunque il punto di vista della presentatrice, che si sente messa da parte dalle altre donne della Casa.

Cioe’ ma ne vogliamo parlare…Stefania sparla con Elisabetta di Giulia#gfvip #gfvip2020 Guarda “Elisabetta Gregoraci isolata dalle altre VIP” su Mediaset Playhttps://t.co/H4oOrnLpcZ — Fede (@Fede85361456) December 1, 2020

La nuova avvincente faida del Gf Vip è senza dubbio “opera” di Alfonso Signorini, che in puntata aveva lanciato la bomba di una vecchia ruggine tra le due gieffine, riferita alla loro ultima vacanza estiva in Sardegna.