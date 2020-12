Andrea Zelletta ha tentato di chiarirsi con Tommaso Zorzi chiedendo al coinquilino più attenzioni: il video del confronto

Negli ultimi giorni Andrea Zelletta si è spesso lamentato delle scarse attenzioni che riceve da Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così deciso di prendere la palla al balzo per affrontare direttamente sulla questione il 25enne milanese.

Nello specifico, gli ha domandato come mai non lo consideri quasi per nulla, se non per questioni futili.

Confronto tra Andrea e Tommaso

“Sarà che non te frega un cavolo e non hai pensieri da scambiare con me?”, si è dunque chiesto il modello, precisando che sarebbe felice di poter fare con Tommaso dei discorsi più intimi o seri. “Fai terra bruciata e mi chiedo perché. Penso che hai così tanto con Francesco e niente con me.

C’è tanta distanza… “.

Tommy, dal canto suo, è apparso parecchio distante dal discorso del coinquilino, sottolineando come finora non siano riusciti a trovare un punto d’incontro. “Mi concentro su pochi rapporti alla volta, come quelli con Stefania, Francesco e Maria Teresa. Sono talmente totalizzanti che mi chiudo al resto”, ha precisato di fatto l’influncer, che difficilmente riuscirà a legare con Andrea come quest’ultimo vorrebbe.