Tommaso Zorzi ha preso le difese di Elisabetta Gregoraci dopo la lite che lei e Giulia Salemi hanno avuto al GF Vip.

Tommaso Zorzi si è schierato dalla parte di Elisabetta Gregoraci dopo la lite che quest’ultima ha avuto con Giulia Salemi al GF Vip, per la vacanza trascorsa in passato con Flavio Briatore.

Zorzi difende Elisabetta: i motivi

Benché Tommaso Zorzi sia un grande amico di Giulia Salemi, a sorpresa al GF Vip ha preso le difese di Elisabetta Gregoraci dopo la lite che le due hanno avuto dopo la diretta tv.

La showgirl calabrese ha infatti accusato la più giovane influencer di aver fatto “la gentile” col suo ex marito, Flavio Briatore, al fine di fare la “vacanza pagata” in Sardegna. La questione ovviamente ha offeso profondamente Giulia Salemi che nel frattempo ha ricevuto il sostegno di Rosalinda, Dayane e Selvaggia Roma. “Giulia quando attacca…sbaglia a parlare così, quando fa ‘basta, punto fine, stop’. Anche meno. Non puoi parlare così ad Elisabetta, è anche più grande di te”, ha dichiarato Tommaso Zorzi a proposito della lite avuta dalle due, e ha aggiunto: “Ma anche quando ho detto ‘io sono venuta al locale a portare i soldi a tuo marito’, ma dai.

Anche meno, così esagera”. Al momento la casa del GF Vip sembra essersi divisa e i concorrenti hanno preso le difese dell’una e dell’altra concorrente senza un confronto diretto. Molto presto Elisabetta Gregoraci lascerà il GF Vip e non è escluso che lei e Giulia Salemi decidano di chiarirsi un’ultima volta dopo quando affermato in diretta tv.