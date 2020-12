Giulia De Lellis debutterà al cinema: l'influencer sta partecipando alle riprese di un nuovo film con Fabio Volo.

La carriera di Giulia De Lellis procede a ritmo serrato e, secondo indiscrezioni, la famosa influencer si troverebbe a Roma per prendere parte alle riprese di un nuovo film con Fabio Volo e Nino Frassica.

Giulia De Lellis: il film

Per il momento Giulia De Lellis non ha confermato la notizia ai suoi fan ma sembra che molto presto debutterà al cinema: secondo i rumor in circolazione l’ex fidanzata di Andrea Damante sarebbe infatti a Roma questi giorni per le riprese di un film. Sembra che Giulia interpreterà se stessa nel lungometraggio che vedrà tra i protagonisti anche Fabio Volo e Nino Frassica, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli.

Per l’influencer si tratta del secondo ruolo da attrice visto che già nei mesi passati aveva preso parte alla serie di Witty Una vita in bianco.

Insomma sarebbe un periodo roseo per l’influencer dal punto di vista della carriera ma anche da quello sentimentale: proprio a Roma Giulia De Lellis avrebbe colto l’occasione per presentare la sua nuova fiamma, Carlo Beretta, ai suoi genitori. Il rampollo della famiglia Beretta le avrebbe donato un prezioso fucile con le sue iniziali e a quanto pare la storia tra i due procederebbe a gonfie vele, benché entrambi abbiano deciso di viverla nella massima riservatezza.

Del resto Giulia De Lellis è reduce dalla recente ed ennesima rottura con Andrea Damante, con cui era tornata insieme durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Con l’ereditiere della famiglia Beretta andrà meglio?