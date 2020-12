Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione piccante al GF Vip: lei e Roberto Zappulla avrebbero avuto rapporti intimi dentro a un sarcofago.

Barbara D’Urso si è collegata con il Grande Fratello Vip proprio mentre Maria Teresa Ruta stava raccontando un episodio imbarazzante del suo passato: la showgirl avrebbe avuto un rapporto intimo col suo compagno in un sarcofago egizio.

Maria Teresa Ruta: il rapporto nel sarcofago

Dopo aver beccato Patrizia De Blanck nell’atto di spogliarsi Barbara D’Urso ha intercettato un altro momento imbarazzante all’interno del GF Vip. Mentre era in collegamento con la casa più spiata d’Italia infatti, Maria Teresa Ruta stava raccontando a Maglioglio di quando lei e il suo compagno, Roberto Zappulla, avrebbero avuto un rapporto intimo in un sarcofago egizio:

“Era l’unico posto fresco”, si è giustificata la conduttrice tra l’ilarità generale, e ha aggiunto che proprio in quel frangente sarebbero passati alcuni turisti: “Lui era nudo e si è tirato su il pantaloncino.

Io avevo un caftano che fai su e giù”, ha confessato. Ovviamente la vicenda rivelata dalla showgirl ha creato l’ilarità dei presenti al GF Vip, specie vista l’incredulità di Cristiano Malgioglio: “Ma cosa mi stai dicendo? Amore, tutto potevo immaginare ma non una cosa del genere. Maria Teresa tu mi sconvolgi ogni giorno che passa. Ma hai fatto l’amore in un sarcofago? Non voglio sapere i particolari”.

Dopo il matrimonio con Amedeo Goria (padre dei suoi due figli, Guendalina e Gianamedeo) Maria Teresa Ruta ha ritrovato la serenità accanto a Roberto Zappulla, con cui è convolata a nozze nel 2015.