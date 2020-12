Tommaso Zorzi, le camicie sfoggiate al GF Vip: il costo

Tommaso Zorzi ha sfoggiato alcune camicie molto particolari al GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere su costo e brand.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha sfoggiato alcune camicie molto particolari e in tanti si sono chiesti quale fosse il marchio che l’influencer ha scelto per i suoi outfit al reality show.

GF Vip: le camicie di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha un look molto ricercato e lui stesso ha più volte ammesso di scegliere con cura i propri outfit. All’interno del GF Vip l’influencer ha sfoggiato numerose camicie dalle fantasie molto particolari e in tanti tra i suoi fan sui social hanno cercato di capire a quale brand appartenessero. A quanto pare la maggior parte delle camicie sfoggiate da Zorzi sarebbero del brand italiano Benevierre, e il loro costo si aggirerebbe attorno ai 129 euro.

Zorzi non è l’unico ad aver fatto parlare di sé per i propri outfit: come lui anche Elisabetta Gregoraci ha sollevato l’attenzione dei fan per i look sfoggiati all’interno del programma: qualcuno ha infatti notato che i suoi abiti (firmati per lo più da Elisabetta Franchi) avrebbero davvero costi esagerati. La showgirl durante le dirette del reality show ha sfoggiato alcune mise all’ultimo grido e ovviamente tutte griffate.

Anche gli altri concorrenti non sono stati da meno, ma è fuor di dubbio che Elisabetta Gregoraci con i suoi abiti costosi sia la concorrente che ha sollevato più curiosità. Ora che il programma andrà avanti fino a febbraio alcuni dei concorrenti hanno annunciato che si ritireranno mentre all’interno della Casa di Cinecittà sono attesi ben 9 nuovi volti vip.