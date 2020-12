Alessandro Cecchi Paone ha confessato che lui e Paolo Brosio in passato si sarebbero baciati sulle labbra.

Alessandro Cecchi Paone ha confessato per la prima volta che lui e Paolo Brosio, in passato, si sarebbero baciati. Al momento Brosio non ha commentato la rivelazione fatta dal suo storico collega.

Cecchi Paone e Brosio: il retroscena

Alessandro Cecchi Paone si è lasciato sfuggire un clamoroso e inaspettato retroscena su Paolo Brosio, rivelando di averlo baciato dopo una serata in cui entrambi erano molto stanchi e stravolto.

“Abbiamo lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, durante la Guerra del Golfo, era il 1990/1991”, ha detto il giornalista lasciando tutti a bocca aperta allo studio di Pomeriggio Cinque, dove ha ammesso: “Io e Paolo Brosio una notte eravamo stravolti, stanchi e soli e ci siamo baciati”. Brosio commenterà l’indiscrezione? A quanto pare lui e Cecchi Paone si sarebbero scambiati il bacio ben prima che il giornalista facesse coming out pubblicamente nei primi anni 2000.

Oggi Brosio è felicemente legato alla giovanissima modella Marialaura De Vitis, con cui ha confessato di avere “una grande passione” in atto. I due si sono conosciuti quest’estate al ristorante di Andrea Bocelli e da allora sarebbero inseparabili. Come reagirà la fidanzata di Brosio alla notizia data da Alessandro Cecchi Paone? Al momento sui social tutto tace e Brosio non ha ancora commentato la notizia.

Di recente il giornalista è uscito dalla casa del GF Vip, da cui è stato eliminato a poche ore dal suo ingresso.

Brosio si è attirato contro non poche critiche per le sue preghiere in diretta tv, e infine ha commentato anche la decisione di anticipare la messa di Natale alle 22.